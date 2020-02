Effetto Oscar: Parasite al Top del boxoffice italiano

News Cinema

Il film di Bong Joon-ho, fresco trionfatore agli Oscar 2020 con il Premio per il Miglior Film (e altre tre statuette dorate), è tornato nei cinema italiani dal 6 febbario scorso e nella giornata di ieri è risalito al secondo posto della classifica con un incasso di oltre 100 mila euro.

103 mila euro in un solo giorno (a soli 10 mila euro da Aldo, Giovanni e Giacomo e il loro Odio l'Estate) e secondo posto al boxoffice italiano degli incassi, in risalita di sei posizioni rispetto ai dati cinetel dello scorso weekend.

E' questo in sintesi l'effetto Oscar su Parasite, il film di Bong Joon-ho che ha trionfato alla 92esima cerimonia di premiazione degli Oscar domenica notte.

Vincitore del Premio per il migliori film (primo in lingua non inglese della storia degli Oscar), miglior regia, migliore sceneggiatura originale e migliore film straniero (internazionale, secondo la nuova dicitura), Parasite si gode il successo con una seconda vita nei cinema italiani. Uscito la prima volta nel mese di novembre scorso, il film distribuito nel nostro paese da Academy Two è infatti tornato in oltre 200 sale cinematografiche italiane il 6 febbraio scorso, proprio in vista degli Oscar.

Un successo al boxoffice che non riguarda ovviamente solo il nostro paese.

Con oltre 165 milioni di dollari d'incasso globale (165.422.541, per l'esattezza) Parasite è diventato il più grande successo commerciale di un film sudcoreano nel mondo. Nei soli Stati Uniti, il film di Bong Joon-ho ha già raggiunto quota 35 milioni di dollari ed è attualmente programmato in oltre 1000 cinema del Nord America, con previsione di aumento delle sale dopo la vittoria trionfale agli Oscar 2020.



La trama ufficiale del Parasite:

I quattro membri della famiglia di Ki-taek sono molto uniti, ma anche molto disoccupati, e hanno davanti a loro un futuro incerto.

La speranza di un'entrata regolare si accende quando il figlio, Ki-woo, viene raccomandato da un amico, studente in una prestigiosa università, per un lavoro ben pagato come insegnante privato.

Con sulle spalle il peso delle aspettative di tutta la famiglia, Ki-woo si presenta al colloquio dai Park.

Arrivato a casa del signor Park, proprietario di una multinazionale informatica, Ki-woo incontra la bella figlia Yeon-kyo.

Ma dopo il primo incontro fra le due famiglie, una serie inarrestabile di disavventure e incidenti giace in agguato.