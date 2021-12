EFA 2021: trionfo per Quo vadis, Aida, nessun premio su tre candidature per Paolo Sorrentino

News Cinema

Cerimonia di premiazione per l'edizione 2021 degli European Film Awards, giunti al 34esimo anno. Paolo Sorrentino era candidato a tre premi, ma non ne ha portato a casa nemmeno uno. Miglior film, regia e attrice per Quo vadis, Aida? di Jasmila Zbanic.

Sono stati assegnati stasera a Berlino, purtroppo non in presenza, i 34esimi European Film Awards. Una serata rimodulata come evento live a distanza, con nominati e vincitori che hanno preso parte all’evento in digitale, con video pre-prodotti o interventi live online. Su tre candidature, Paolo Sorrentino per È​ stata la mano di Dio non ne ha portato a casa neanche uno. The Father ha portato a casa due premi importanti come sceneggiatura per Florian Zeller, anche regista, e migliore attore per Anthony Hopkins. Miglior regista, miglior film, miglior attrice, il tutto a sopresa, Jasmila Zbanic per Quo vadis, Aida? Un film dello scorso anno, visto a Venezia 2020 e nella scorsa corsa agli oscar internazionali.

Presentati dall'attrice, moderatrice e scrittrice tedesca Annabelle Mandeng, la cerimonia ha avuto luogo nella monumentale Arena di Berlino, dove alcuni presentatori delle diverse categorie di premi erano presenti in studio, mentre altri si sono uniti virtualmente. La maggior parte dei vincitori sono stati votati dagli oltre 4.200 membri della European Film Academy.

Il premio alla carriera europea di quest'anno è stato assegnato alla leggendaria regista ungherese Márta Mészáros. Il Premio al Successo europeo nel cinema mondiale 2021 è andato alla regista danese Susanne Bier, presente a Berlino. A lei si è unito il prolifico regista britannico Steve McQueen, che ha ricevuto il premio per l’Innovativo Storytelling Europeo 2021 con Small Axe, la sua miniserie che racconta la comunità delle Indie Occidentali nel Regno Unito.

A rappresentare la European Film Academy dal vivo in studio ci hanno pensato la regista polacca Agnieszka Holland, presidente dell'Academy, il produttore irlandese Mike Downey, il presidente del consiglio di amministrazione e nuovo direttore dell'Academy, Matthijs Wouter Knol. La novità di quest'anno è stato il coinvolgimento del pubblico europeo nella cerimonia di premiazione: in diverse parti d'Europa, dall'estremo sud all'estremo nord, cinefili dai giovani ai più esperti, hanno visto i film nominati e ci raccontano cosa hanno provato durante la visione.

FILM EUROPEO 2021

QUO VADIS, AIDA?

diretto da Jasmila Zbanic

COMMEDIA EUROPEA 2021

NINJABABY

diretto da Yngvild Sve Flikke

SCOPERTA EUROPEA 2021 – Premio FIPRESCI

PROMISING YOUNG WOMAN di Emerald Fennell

DOCUMENTARIO EUROPEO 2021

FLEE

di Jonas Poher Rasmussen

FILM D’ANIMAZIONE EUROPEO 2021

FLEE

di Jonas Poher Rasmussen

REGISTA EUROPEO 2021

Jasmila Zbanic per Quo vadis, Aida?

ATTRICE EUROPEA 2021

Jasna Duricic LA FAVORITA

ATTORE EUROPEO 2021

Anthony Hopkins in THE FATHER

SCENEGGIATORE EUROPEO 2021

Florian Zeller per THE FATHER

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA 2021

Crystel Fournier

per GREAT FREEDOM



MONTATORE EUROPEO 2021

Mukharam Kabulova

per UNCLENCHING THE FISTS



SCENOGRAFO EUROPEO 2021

Márton Ágh

per NATURAL LIGHT



COSTUMISTA EUROPEO 2021

Michael O'Connor

per AMMONITE

HAIR & MAKE-UP ARTIST EUROPEO 2021

Flore Masson, Olivier Afonso & Antoine Mancini

per TITANE



COMPOSITORE EUROPEO 2021

Nils Petter Molvær & Peter Brötzmann

per GREAT FREEDOM

SOUND DESIGNER EUROPEO 2019

Gisle Tveito & Gustaf Berger

per THE INNOCENTS

EFFETTI VISIVI EUROPEI

Peter Hjorth & Fredrik Nord

per LAMB