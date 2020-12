EFA 2020: il viaggio di Sole raccontato da Carlo Sironi, in lizza per l’opera prima europea

News Cinema

Carlo Sironi è il giovane regista di Sole che dopo essere stato apprezzato a Venezia 2019 e in molti festival in giro per il mondo si gioca la vittoria per la migliore opera prima agli European Film Awards 2020.

Un lungo viaggio, quello di Sole, opera prima di Carlo Sironi, che a distanza di oltre un anno dalla sua presentazione alla Mostra di Venezia del 2019 non sembra tramontare. Apprezzato in molti festival, arriva ora su un palcoscenico continentale particolarmente prestigioso, seppur virtuale in questo dannato 2020, quello degli European Film Awards, dove è stato nominato come European Discovery, in sostanza la categoria che premia le migliori opere prime.

Sole racconta di una maturità surrogata, sullo sfondo di un mondo di piccola criminalità particolarmente disturbante. È la storia di un diciottenne che vive di piccoli reati e noia. Un giorno viene incaricato di controllare una giovane polacca, di poco più grande di lui, che sta aspettando un bambino che spetterà poi agli zii del ragazzo. Il suo compito, poi, sarà anche quello di fingersi padre per permettere allo zio affidamento e poi adozione senza intoppi allo zio.

“Naturalmente sono contento per la candidatura”, ha dichiarato Carlo Sironi in un incontro con alcuni giornalisti italiani in attesa della premiazione degli EFA di sabato sera. “Insieme a Sole ci sono solo sei altre opere prime di tutta Europa, in un’annata in cui sono candidati anche film italiani che molto amato, come Martin Eden, Favolacce e Volevo Nascondermi. Sono molto contento del percorso del film, dall'accoglienza nei festival asiatici all’uscita francese, mentre in Spagna è ancora al cinema. Mi rendo conto come il mio sia un film cupo, pur essendo una storia d’amore. Sul secondo film, ho sul tavolo tante idee, tutte diverse, mi piace ragionare su idee e linguaggi diversi, non voglio fare un film che assomigli a Sole. Quello su cui siamo più avanzati è un teen movie, sull’estate durante l’adolescenza, sulla fuga, la sorellanza anche con qualcosa di cupo ma con un tono completamente diverso. Una storia su quello che significa a 16, 17 anni creare un legame quasi d’amore fra due ragazze, di sorellanza.”

Carlo Sironi, figlio del compianto Alberto, regista storico del Montalbano televisivo, da poco scomparso, ci racconta come ami particolarmente il cinema francese, “credo in particolare che uno come Dumont non abbia eguali in Europa in questo momento. Ho molto amato Apples, il greco in concorso a Venezia, poi Martin Eden è un film meraviglioso per tantissimi aspetti e dà grande speranza nel cinema e nell’atto artistico. We Are What We Are di Luca Guadagnino trovo sia una delle cose più belle viste negli ultimi dieci anni. Un regista italiano che ambienta una storia in Veneto, all’interno di una caserma americana che si chiama Maurizio Pialati, chiaro omaggio come tutta la serie al cinema di Pialat. Mi sembra un esempio chiaro e incredibile di come le barriere fra cinematografie siano cadute.”

Inevitabile sentire il parere di un giovane regista, su cosa secondo lui ci regalerà il cinema post-Covid. “Se il mio film fosse uscito durante il covid non avrebbe avuto stesso percorso, basato sul passaparola, ci vogliono i canali giusti come i festival fisici senza i quali avrebbe credo sofferto. Difficile capire quale potrebbe essere futuro cinema rimanendo online, ma non credo che rimarremo tale. Alla fine della Spagnola nacquero i grandi circuiti distributivi, con i cinema comprati a poco a causa della crisi da gruppi sempre più grandi. Credo ci sarà un cambiamento industriale della sala, che è però insostituibile e come tale non verrà sostituita. Bisogna però educare anche i giovani, è stupido aspettarsi che un ragazzino di 15 anni mai educato o portato al cinema voglia andare in sala spendere 8 euro per un film che è stato pubblicizzato sui social network.”