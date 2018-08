EFA 2018: Dogman e Lazzaro Felice fra i 49 titoli selezionati per gli Oscar europei

Fra i 49 film selezionati per concorrere ai prossimi EFA (gli European Film Awards) ci sono anche i due titoli italiani usciti vittoriosi dall'ultimo Festival di Cannes. Parliamo di Dogman, che ha vinto il premio per la migliore interpretazione maschile (andato a Marcello Fonte), e Lazzaro Felice, che si è aggiudicato invece il riconoscimento per la migliore sceneggiatura insieme a Tre volti di Jafar Panahi. Il film di Matteo Garrone, inoltre, che è stato molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, può vantare diversi Nastri d'Argento (fra cui quello per il miglior regista e il miglior film), e siamo certi che non passerà "indenne" i prossimi David di Donatello.

I 49 lungometraggi annunciati da European Film Academy ed EFA Productions rappresentano ben 35 paesi d'Europa. Nelle prossime settimane, gli oltre 3500 membri dell'European Film Academy voteranno per le candidature al miglior film, miglior regista, miglior attore, miglior attrice, e miglior sceneggiatore, per rendere note le loro decisioni il 10 novembre durante il Seville European Film Festival, in Spagna. A una giuria composta da 8 membri toccherà invece l'onore di assegnare i premi per le categorie Direttore della Fotografia, Montatore, Scenografo, Costumista, Trucco e Parrucco, Compositore, Sound Designer, Visual Effects Supervisor Europeo. La cerimonia di premiazione si terrà il 15 Dicembre a Siviglia.

Fra i 49 film opzionati, ricordiamo il melò polacco in bianco e nero Cold War, L'affido di Xavier Legrand, l'israeliano Foxtrot, il britannico Paddington 2, il dramma bellico di Robert Schwentke The Captain, La casa sul mare di Robert Guédiguian, il russo Summer, l'ultimo scandaloso film di Lars Von Trier The House That Jack Built, il vincitore del Festival di Berlino 2018 Touch Me Not.

Per gli altri "concorrenti", vi rimandiamo al sito degli EFA europeanfilmawards.eu.