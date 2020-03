Educazione Siberiana: il romanzo di Nicolai Lilin dietro al film di Gabriele Salvatores

News Cinema

Prima del Ragazzo invisibile, e di tornare al road movie col recente Tutto il mio folle amore, Gabriele Salvatores aveva diretto un ruvidissimo noir basato sul romanzo di questo scrittore russo trapiantato in Italia.

Prima di cimentarsi nel doppio teen-cinecomic del Ragazzo Invisibile, e di tornare al road movie degli esordi col recente Tutto il mio folle amore, Gabriele Salvatores aveva diretto il ruvidissimo Educazione siberiana, epopea familiare e criminale di due ragazzi che crescono in un mondo aspro e spietato e devono avere le regole ferree e sanguinose della mafia russa.

Interpretato da John Malkovich, Eleanor Tomlinson, Peter Stormare e da un gruppo di giovani attori lituani alla loro prima esperienza cinematografica, Educazione Siberiana è stato sceneggiato dal regista con Stefano Rulli e Sandro Petraglia, che hanno adattato un romanzo omonimo pubblicato da Einaudi e scritto da Nicolai Lilin.

Chi è Nicolai Lilin, l'autore del romanzo "Educazione siberiana"

Nicolai Lilin, pseudonimo di Nikolaj Verzhbitskiy, è nato in Moldavia nel 1980, e si è trasferito in Italia nel 2004, dapprima in Piemonte e poi a Milano, dove vive alternando l'attività di scrittore a quelle di giornalista, disegnatore, tatuatore e conduttore televisivo.

"Educazione siberiana" è stato il suo primo romanzo, che ha avuto un grande successo, è stato pubblicato in 24 lingue e distribuito in 26 paesi del mondo, e gli ha fatto conquistare la stima e l'amicizia di colleghi come Roberto Saviano.

Secondo Lilin, buona parte della storia raccontata nel suo libro, e in molti di quelli successivi, è di origine autobiografica, anche se le sue affermazioni sono state contraddette da giornalisti e studiosi di cultura russa e della malavita locale.

Lilin sostiene di venire da una famiglia siberiana di esploratori, fuorilegge, cacciatori e mercanti, che venne sterminata in larga pare durante la rivoluzione comunista del 1917, e che successivamente si trasferì nell'attuale Transnistria, una regione della Moldavia.

La guerra civile del 1992 e gli ambienti criminali del suo quartiere, secondo Lilin, lo spinsero verso una violenza che non gli appartiene realmente, e successivamente avrebbe prestato servizio miliare in Cecenia, presso reparti di antiterrorismo.

Nicolai è stato sempre molto legato al nonno paterno, Boris, che a suo dire era membro della criminalità organizzata tradizionale e che gli avrebbe trasmesso i valori di una mafia russa che seguiva ancora codici etici e morali abbandonati da tempo. Quelli che ha raccontato in Educazione Siberiana.

Educazione Siberiana: dal libro al film. Il parere di Nicolai Lilin

Quando il film di Gabriele Salvatores venne presentato alla stampa prima della sua uscita nei cinema, avvenuta il 28 febbraio del 2013, oltre al regista, gli sceneggiatori e il cast a presentarlo c'era anche Nicolai Lilin.

Così, nel corso della conferenza stampa dopo la proiezione del film, lo scrittore commentò l'adattamento del suo libro:

È poco importante il riferimento ai fatti realmente accaduti o non. L’importante del film non è il suo approccio storico e realistico, nemmeno il mio libro era saggistico o giornalistico. Ho cercato di raccontare le storie umane, l’esperienza di tutta la Russia dopo il crollo del Muro, quello che è accaduto. Il film è la revisione di una revisione letteraria sulla realtà. Per me è una storia libera e universale adattabile in molti paesi del mondo: vedo ad esempio numerose analogie con la situazione del Medio Oriente di oggi.

Dopo Educazione Siberiana: gli altri romanzi di Nicolai Lilin

Dopo il successo di "Educazione siberiana", oltre a scrivere per L'Espresso e Repubblica ed aver condotto programmi tv su D-max, Italia 1 e Crime + Investigations, Lilin ha continuato regolarmente a pubblicare libri, tutti editi da Einaudi.

Il più recente, pubblicato nel 2019, si intitola "La leggenda della tigre", ma dopo il suo esordio sono arrivati anche "Storie sulla pelle", "Il serpente di Dio", "Un tappeto di boschi selvaggi", "Spy Story Love Story", "Favole fuorilegge", "Marchio ribelle".