Edhel: la strada per l'accettazione e la tolleranza passa per il fantasy e l'amicizia

I bambini, i ragazzini, si sa, possono essere spietati e crudeli. Ce lo raccontano le mille storie di bullismo che finiscono con inquietante frequenza sui nostri giornali, e ce lo racconta, non da oggi, anche il cinema.

E però è pure vero che al cinema le cose assumono sempre forme un po' diverse da quelle della realtà, anche perché spesso quelle vicende lì devono poi servire a costruire un racconto edificante, o di redenzione: che porti - insomma - un messaggio di tolleranza e di speranza.

L'esempio più recente, da questo punto di vista, è stato Wonder, sbarcato nei nostri cinema armato non solo della forza della sua storia, ma anche con quelle del best-seller su cui è basato, del cast che lo interpreta, di quell'allure innegabile che - presso di noi irrimediabili esterofili - il cinema americano porta sempre con sé. Non c'è dubbio che Edhel (al cinema dal 25 gennaio) arrivi nelle nostre sale con molta meno spavalderia, quasi in punta di piedi, senza sbandierare nemmeno troppo il premio del pubblico ottenuto allo scorso Festival di Giffoni, la più grande vetrina italiana di cinema per ragazzi, riconosciuta anche a livello europeo.

Eppure, perlomeno nelle premesse, i due film non sono poi così diversi. Lì, un ragazzino che deve iniziare ad affrontare la scuola e il mondo, un mondo da cui si è sempre nascosto sotto un casco da astronauta, a causa di un viso segnato da malformazioni alla nascita e dalle tante operazioni che gli son servite per sopravvivere e sistemare; qui una ragazzina che compre sempre col cappuccio delle orecchie più grandi e appuntite di quelle di Spock, per evitare che la scuola diventi un inferno.

Lì come qui, le inevitabili crudeltà dei compagni, la diffidenza, le amicizie che aiutano o ingannano, e la fantasia come rifugio. Che per l’Auggie di Wonder è lo spazio, mentre per Edhel è, più letteralmente, il fantasy: quel mondo letterario e immaginifico cui viene introdotta da un bidello appassionato di giochi di ruolo e che la spinge ad ascoltare le voci e i segnali che pensa provenire da una dimensione altra e magica, dove la sua particolarità non è difetto, ma pregio.

Rispetto al film americano, Edhel, diretto da Marco Renda, è più ruvido, più ruspante, cala la sua protagonista in situazioni meno accoglienti e protette, eppure allo stesso tempo è più ingenuo; di quell’ingenuità buona, e a fin di bene, che non conosce le retoriche della commozione ma che l’incoscienza di scegliere, per sciogliere tutti i nodi del racconto, il sentiero che segna l’ambiguo confine tra realtà e immaginazione, quello che conduce alla salvezza e alla pace passando per le selve del sogno e dell’impossibile. Tutto questo, che pure non è una fuga, ma un modo diverso per arrivare allo stesso risultato, è comunque qualcosa di ben diverso dal pragmatismo anglosassone di Wonder.

Due strade diverse per due film diversi, allora, certo; perché l'importante è che, al cinema come nella vita, si arrivi dove si deve arrivare: all'accettazione e alla tolleranza, di sé e degli altri.

In attesa di vedere Edhel al cinema, ve ne mostriamo una nuova clip in esclusiva:





La trama ufficiale di Edhel:

Edhel è una bambina nata con una malformazione del padiglione auricolare che fa apparire le sue orecchie "a punta". Affronta il disagio chiudendosi in se stessa e cercando di evitare qualunque rapporto umano che non sia strettamente necessario. La scuola e i compagni, per lei, sono un incubo. L'unico posto in cui si sente felice è il maneggio in cui Caronte, il suo cavallo, la aspetta tutti i pomeriggi così come faceva con suo padre prima che morisse in un incidente di gara. Edhel vive con la madre Ginevra. Il rapporto tra le due è difficile e conflittuale. Ginevra preme perché la figlia si operi, correggendo quel difetto che la separa da una “normalità” convenzionale. Lo desidera per il bene della figlia, affinché possa essere felice come le sue coetanee. L'incontro con Silvano, il bizzarro bidello che inizia Edhel al mondo del fantasy, convince la ragazza della possibilità che quelle orecchie siano il chiaro segno della sua appartenenza alla nobile stirpe degli Elfi. Da quel momento in poi, Edhel inizierà a credere nella magia di poter essere finalmente se stessa.

Il Trailer ufficiale del film: