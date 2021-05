Edge of Tomorrow 2: per Emily Blunt la sceneggiatura è fantastica, ma c’è un problema…

News Cinema

Emily Blunt parla dell'atteso e infinitamente rimandato Edge of Tomorrow 2, seguito del film di fantascienza di Doug Liman in cui ha diviso il set con Tom Cruise. L'attrice ha letto il copione, ma c'è un impedimento.

Torniamo a parlare di Edge of Tomorrow 2, il sequel del fantascientifico Edge of Tomorrow - Senza domani che è in fase di sviluppo da anni. Del nuovo film e delle possibilità che venga effettivamente realizzato ha parlato Emily Blunt durante la promozione di A Quiet Place 2. L'attrice, che di Edge of Tomorrow era protagonista insieme a Tom Cruise, ha detto a Entertainment Weekly che non è assolutamente sicura del futuro del seguito, che al momento è nelle mani della Warner Bros., ma che la sceneggiatura è davvero favolosa.

Durante una puntata di The Howard Stern Show, Emily Blunt è tornata sull'argomento ed è stata molto meno ottimista. Ecco le sue parole: "Volevamo farlo, ma francamente penso che il film sia troppo costoso. Non so come riusciremo a farlo. E’ difficile far coincidere gli impegni di tutti. Adorerei farlo. Doug Liman adorerebbe farlo. Tom Cruise adorerebbe farlo. Tutti vorremmo farlo, ma finché non capiamo lo stato dell’industria… sinceramente credo sia necessario rendersi conto di quale strada dovranno seguire i film che verranno fatti".

Accanto alla difficoltà di incastrare gli impegni del cast e del regista Doug Liman, c’è dunque il notevole costo del film. Anche il budget del primo, equivalente a 178 milioni di dollari, causò difficoltà alla Warner, visto che l'incasso totale di Edge of Tomorrow arrivò a soli 370. E' quindi normale che, in un periodo non troppo fortunato come questo, perfino un grosso studio non voglia investire senza essere sicuro di ottenere un buon risultato.

Leggi anche Edge of Tomorrow 2, come potrebbe essere secondo il regista Doug Liman

Edge of Tomorrow raccontava la storia di un mite e non troppo coraggioso funzionario dell'esercito di nome William Cage che restava bloccato in un loop temporale e quindi era costretto a rivivere ogni giorno la propria morte e la sconfitta della resistenza terrestre contro gli alieni.