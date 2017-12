Edgar Wright vicino a un accordo per un sequel di Baby Driver

Dopo anni in cui tentava di portarlo sullo schermo, con Baby Driver Edgar Wright ha ottenuto uno dei suoi maggiori e meritati successi. Già nel luglio scorso il regista aveva parlato di un probabile sequel, e adesso, in una lunga intervista con Entertainment Weekly, ha confermato di essere vicino a un accordo per svilupparlo.

"Proprio mentre parliamo - ha detto - c'è un contratto in via di definizione, quindi spero di scriverne almeno un secondo. Sicuramente ho un sacco di idee. Però non so se sarà il mio prossimo film. Sto cercando di venirne a capo al momento, in realtà sto sviluppando un paio di cose, tra cui un paio di idee che mi sono venute, con tutte le belle cose che mi hanno offerto dopo l'uscita di Baby Driver. Mi piacerebbe tornare in sella al più presto, perché - e non è dipeso tutto da me - sono passati 4 anni tra La fine del mondo e Baby Driver e non voglio più aspettare così tanto. Mi piacerebbe tantissimo fare un film entro i prossimi due anni".

Ce lo auguriamo anche noi, e che magari questo film sia proprio il sequel di Baby Driver.