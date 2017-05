Edgar Wright scherza su un "Simon and Garfunkel Cinematic Universe"

Il regista Edgar Wright, prossimamente sugli schermi con Baby Driver - Il genio della fuga, in uscita a settembre, su Twitter si è lasciato andare a una considerazione scherzosa: siccome in estate negli States è prevista l'uscita anche del film di Marc Webb intitolato The Only Boy Living in New York, Wright si è chiesto se non sia ufficiosamente partito un "Simon and Garfunkel Cinematic Universe", vista la quasi concomitanza di due lungometraggi con un titolo tratto dalle canzoni del duo. La battuta è riferita alle abitudini delle major di legare insieme più uscite per fidelizzare lo spettatore (vedasi gli universi Marvel/DC, Cloverfield, Transformers e simili). Detto fatto, è cominciato a colpi di tweet un gioco immaginario e divertente, fomentato dal giornalista John Nugent.





Amazing. The Simon And Garfunkel Song Title Cinematic Universe is growing; The Rock confirms he will star in 'I Am A Rock'. pic.twitter.com/rmTC0v6yOd — John Nugent (@mr_nugent) 26 maggio 2017

Edgar ha chiesto a chi interesserebbe la regia di So Long Frank Lloyd Wright, proponendola a Rian Johnson, che però preferirebbe Keep the Customer Satisfied. Dal canto suo Marc Webb chiede a gran voce la partecipazione di Dwayne Johnson per, ovviamente, I Am Rock: a sorpresa (ma forse nemmeno tanto, col suo carattere burlone), The Rock si dichiara favorevole. Lin-Manuel Miranda punta su Cecilia.

Ron Howard non voleva essere da meno e si è proposto per Bridge Over Troubled Water, Old Friends e The Boxer, che però - fa notare Wright - è stato già fatto da Jim Sheridan. Edgar rilancia al buon Ron con Bridge Over Troubled Water (lett. "Ponte su acque turbolente"), pregandolo però di recuperare gli scontri e gli inseguimenti in auto di Attenti a quella pazza Rolls Royce, visto il titolo.