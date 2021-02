Edgar Wright riportertà al cinema The Running Man, L'uomo in fuga di Stephen King

News Cinema

33 anni dopo il primo adattamento con Arnold Schwarzenegger, L'implacabile, il romanzo di Stephen King L'uomo in fuga tornerà al cinema diretto da Edgar Wright.

Nel 1987 L'implacabile, con Arnold Schwarzenegger, portava al cinema l'undicesimo romanzo di Stephen King, "The Running Man" (da noi "L'uomo in fuga") pubblicato cinque anni prima con lo pseudonimo di Richard Bachman. Sono passati abbastanza anni perché nessuno o quasi lo ricordi e la Paramount ha messo in cantiere una nuova versione che sarà diretta dal talentuoso regista britannico Edgar Wright, per la prima volta alle prese con un testo del maestro del Maine.

La storia del romanzo è ambientata in un futuro distopico ormai vicinissimo a noi, il 2025, in cui l'economia degli Stati Uniti è in rovina e la violenza impera in tutto il mondo. Protagonista è Ben Richards, che ha un disperato bisogno di soldi per curare la figlia Cathy, gravemente malata, e supportare la moglie Sheila. Per questo si iscrive a una competizione in cui i concorrenti possono andare ovunque nel mondo mentre vengono cacciati da "Hunters", cacciatori assunti apposta per ucciderli. La ricompensa è di 100 dollari per ogni ora in cui il concorrente resta in vita, 10 dollari in più per un poliziotto o un cacciatore ucciso e il premio finale di 1 miliardo di dollari se riesce a sopravvivere per un mese.

La nuova versione non sarà un remake del film precedente ma un più fedele adattamento del romanzo. Wright lo scriverà assieme a Michael Bacall.