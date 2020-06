Edgar Wright realizzerà il thriller The Chain per la Universal

News Cinema

Il cineasta ha intanto finito di girare Last Night in Soho con Any Taylor-Joy e Thomasin McKenzie.

La Universal Pictures ha affidato a Edgar Wright (L’alba dei morti dementi, Baby Driver) la regia del suo prossimo progetto intitolato The Chain. Si tratterà dell’adattamento cinematografico del romanzo omonimo pubblicato negli Stati Uniti lo scorso luglio e scritto da Adrian McKinty. La sceneggiatura sarà scritta da Jane Goldman, autrice degli script di Kingsman: il cerchio d’oro e X-Men: L’inizio.

La storia di The Chain (La catena) vede come protagonista Rachel, a cui viene rapito la figlia undicenne. L’unico modo per riaverlo è quello di rapire a sua volta un bambino. Se i genitori di quest’ultimo non continueranno a loro volta la catena, la figlia di Rachel verrà uccisa. Ma la donna decide di non sottomettersi al ricatto, e farà di tutto per interrompere il susseguirsi di rapimenti.

Come noto Edgar Wright ha girato nel frattempo il thriller psicologico Last Night In Soho che vede protagoniste due giovani attrici di talento purissimo come Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy. Nel futuro del cineasta prima o poi dovrebbe arrivare anche il sequel di Baby Driver, anche se il progetto non è ancora stato ufficializzato.