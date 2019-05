Edgar Wright inizia le riprese dell'horror Last Night in Soho

Con la foto che vedete campeggiare qui sopra, postata sull'amatissimo Twitter, Edgar Wright ha annunciato al mondo di aver iniziato le riprese del suo nuovo film, l'horror psicologico Last Night in Soho, che ha sceneggiato assieme a Krysty Wilson-Cairns (che è una delle autrice di Penny Dreadful)e che vede nel cast la Anya Taylor-Joy di The Witch e Split assieme a Matt Smith e Thomasin McKenzie.

Ritorno in patria del regista inglese dopo la parentesi americana di Baby Driver, Last Night in Soho dovrebbe - secondo quanto dichiarato da Wright - essere un film influenzato dalle atmosfere malsane di due grandissimi film come A Venezia... un dicembre rosso shocking di Nicolas Roeg e Repulsion di Roman Polanski.

Dall'immagine postata da Wright scopriamo anche che il direttore della fotografia del film è il coreano Chung-hoon Chung, un collaboratore abituale di Park Chan-wook, con cui ha girato Old Boy, Thirst, Stoker e The Handmaiden.

Quella che vedete qui sotto è invece una locandina promozionale con il logo del film, diffusa da Film 4, che produce assieme a Focus Features e Working Title.