Edgar Wright e Set My Heart to Five, il robot che impara ad amare

Una vera avventura per un robot che dopo aver visto dei film rivendica il diritto a provare emozioni.

Il regista britannico Edgar Wright dirigerà un adattamento di un imminente romanzo, Set My Heart to Five, che racconterà di un robot che impara ad amare.

Se vi siete intrigati, non siete gli unici. Andiamo a vedere insieme cosa dice la sinossi, la trama. Siamo in un “fin troppo umano 2054”, alle prese con Jared, un androide che lavora come dentista, il quale subisce un vero e proprio risveglio emotivo legato alla visione di una serie di film degli anni ’80 e ’90. A quel punto si avventura in una missione per convincere gli umani che a lui e alla sua specie dovrebbe essere concesso di provare emozioni. È una ricerca che lo porta verso indimenticabili avventure attraverso la costa ovest dell’America, determinato a incontrare i programmatori che l’hanno creato e hanno scritto una sceneggiatura che cambierà il mondo.

L’autore del libro stesso, Simon Stephenson, adatterà la storia per il cinema. I diritti del romanzo sono stati acquistati preventivamente dalla Working Title Films, spesso produttrice dei lavori di Edgar Wright, anche dell’imminente horror Last Night in Soho, il suo prossimo progetto,.