Edgar Wright dirigerà la ghost story Stage 13

News Cinema

Mentre ancora aspettiamo Last Night in Soho, Edgar Wright ha scelto il suo nuovo progetto, una ghost story intitolata Stage 13.

Fa sempre piacere dare la notizia di un nuovo film di Edgar Wright, che ha scelto il suo prossimo progetto, anche se per ovvi motivi stiamo ancora aspettando il suo misterioso e promettente Last Night in Soho. Si tratta di una ghost story, intitolata Stage 13 e tratta da un racconto dello scrittore e sceneggiatore americano Simon Rich - tra i cui crediti c'è anche quello di essere stato uno degli autori più giovani del Saturday Night Live e di aver fatto parte degli staff degli sceneggiatori Pixar - inserito nell'antologia del 2018 "Hits and Misses".

Il film sarà prodotto dalla Amblin e racconta di un regista cinematografico in difficoltà che viene assunto dal dirigente di uno Studio per dirigere un finto film e dare pace finalmente allo spettro di una star del cinema muto, che infesta da decenni un teatro di posa. Mentre il film viene fatto nella speranza di liberare il luogo dal fantasma, tra il regista e la diva si forma un legame.

Lo stesso Rich adatterà la sua storia per il cinema e lo produrrà. Da un altro suo racconto, "Sell Out", è nato American Pickle con Seth Rogen. La storia di Stage 13 ci sembra decisamente affascinante e nelle corde del poliedrico Wright.