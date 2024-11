Eden, fra thriller ed esperimento sociale: incontro con Ron Howard da Torino

News Cinema

Sempre cortese e capace di vedere l'aspetto positivo di ogni cosa, Ron Howard è stato protagonista dell'apertura del nuovo Torino Film Festival con Eden. Così ha parlato dell'esperienza e della storia vera che così tanto l'ha colpito.

“Non è andata come volevo”. Non c’è dubbio che il responso delle elezioni americane non sia stato bene accolto da molti artisti progressisti a stelle e strisce. Come Ron Howard, che ha diretto un film, Elegia americana, tratto dal doloroso libro di memoria infantili dell’attuale vice presidente J.D. Vance, anche se “all’epoca parlava apertamente contro quello che oggi è il suo e il nostro presidente”. Lo ha ricordato incontrando la stampa dopo aver inaugurato la 42esima edizione del Torino Film Fest, la prima diretta da Giulio Base.

Ha presentato il suo film più inclassificabile e cupo, Eden, che arriverà in sala prossimamente per 01 distribution come esclusiva Italian International Film (Gruppo Lucisano) in collaborazione con Rai Cinema. “Mi sono imbattuto in questa storia durante una vacanza con la famiglia alle Galapagos, una quindicina di anni fa", ha detto. “Mi hanno affascinato i vari personaggi coinvolti e quello che hanno vissuto. Ho letto le varie versioni, quelle delle due donne, di Dora e quella di Margret, che poi alla fine raccontano le stesse cose, con l’importante differenza del punto di vista, accusandosi l’un l’altra”.

Ma chi sono i protagonisti di questa storia, per l’altro vera? Con l’arrivo degli anni ’30 del Novecento, due scienziati tedeschi si trasferirono in un’isola remota dell’arcipelago delle Galapagos. Un tentativo di vivere isolati da tutto e tutti e nel cuore della natura. Ma presto vengono raggiunti da una coppia di connazionali, traumatizzata dalla guerra, e poi da una baronessa intenzionata a costruire un hotel di lusso. Un paradiso in terra che diventa infernale terreno di scontro e incomunicabilità fra esseri umani. Nel cast Jude Law, Vanessa Kirby, Daniel Brühl, Sydney Sweeney e Ana de Armas.

Howard così spiega il suo interesse per Eden. “Mi sembrava ci fosse qualcosa di così classico nella vicenda che avevano vissuto che ho sognato di farne un film inusuale, uno di quelli che avrebbero fatto Werner Herzog o Malick. Con il passare del tempo, una volta che abbiamo ricavato una sceneggiatura, che ha molto appassionato gli attori, mi sono reso conto come con quello che sta accadendo al nostro pianeta l’idea di fuggire dalla società e credere di potersi reinventare fosse ancora più rilevante. Queste persone hanno provato questo esperimento, anche se con risultati molto discutibili. La cosa che mi interessava di più era scoprire come quelle donne si siano evolute nel corso di questa incredibile esperienza nelle Galapagos e si siano trasformate".

Parlando del cast, ha poi aggiunto di ritenersi molto “fortunato, sono stati tutti entusiasti e volevano partecipare a questo sfida. Lo abbiamo realizzato come un film indipendente, per cui è stato per tutti un vero progetto figlio della passione. Nel corso dei provini ho valutato gli attori più coraggiosi dal punto di vista artistico e quelli che avrebbero risposto al meglio a una lavorazione molto faticosa dal punto di vista fisico, a basso budget. Sono personaggi così inusuali ed estremi che sarebbe stato complesso anche emotivamente. Ho messo insieme un cast di cui sono davvero molto orgoglioso, che ha dimostrato grande coraggio creativo e professionalità nel corso di tutte le riprese. All’epoca era diffuso un certo spirito imprenditoriale americano: prendere in mano il proprio destino e superare ogni ostacolo. Specialmente in alcuni personaggi si percepisce questa arroganza, ma quell’isola, il posto in cui Darwin ha portato avanti le sue scoperte sull’evoluzione, si è dimostrata una bella sfida. Quelli che sono sopravvissuti hanno trovato una chiave per collaborare con l’isola”.

Una cupezza di fondo è sicuramente presente nel film, che ben si accorda con tempi decisamente cupi come quelli in cui viviamo. “La storia mostra come la sopravvivenza sia legata a un impegno che va al di là dei propri interessi. La vera forza è legata al credere al futuro e a una famiglia, e a tutto quello che ruota intorno. Senza spoilerare troppo il film, tematicamente è quello che la nostra storia dimostra, e continuo a crederci. Oggi siamo coinvolti in una trasformazione soprattutto legata alla tecnologia. Una rivoluzione industriale o un Rinascimento moltiplicati per cento, va così in fretta che è difficile capire in cosa credere. Ma credo che dobbiamo reagire guardandoci l’un altro, senza cercare veloci scappatoie come fuggire verso in un posto nuovo pensando così di risolvere tutto, ma costruire insieme il futuro, credendo nel potere dell’amore e delle relazioni per andare avanti. C’è qualcosa di così classico in questa storia, tra la tragedia greca e un romanzo russo, in questi personaggi che affrontano le sfide della natura e del loro rapporto con gli altri”.