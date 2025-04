Eddington: ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo film di Ari Aster con Joaquin Phoenix

News Cinema

In concorso al Festival di Cannes 2025 ci sarà anche il nuovo film del regista di Hereditary e Midsommar, un western contemporaneo che vede nel cast anche Pedro Pascal e Emma Stone. Ecco il trailer e la trama di Eddington.

È arrivato, e lo potete vedere qui di seguito, il primo trailer italiano ufficiale di Eddington, il nuovo film diretto da Ari Aster.

Questa volta il regista di Hereditary e Midsommar propone un western d'ambientazione contemporanea che racconta dello scontro tra lo sceriffo e il sindaco di una cittadina del New Mexico (che si chiama, appunto, Eddigton, che scatena una polveriera e mette tutti gli abitanti del luogo gli uni contro gli altri. Rispettivamente, nei panni dello sceriffo e del sindaco, ci sono Joaquin Phoenix e Pedro Pascal, affiancati nel cast da Emma Stone e Austin Butler.

Eddington sarà presentato in prima mondiale in concorso al Festival di Cannes 2025, che si terrà dal 13 al 24 maggio e che noi di Comingsoon.it seguiremo quotidianamente tramite il sito e tutti i nostri social.

Eddington: il trailer italiano ufficiale del film