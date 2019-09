Eddie Redmayne vuole essere un cattivo della DC Comics: indovinate quale

News Cinema

Prima di leggere la notizia, se conoscete gli antagonisti di Batman, riflettete un attimo. E' facile intuirlo.

Eddie Redmayne, giovane Newt Scamander nella saga di Animali Fantastici, nonché premio Oscar per La teoria del tutto e nomination per The Danish Girl, vorrebbe interpretare un cattivo della DC Comics. Intervistato dall'IMDB al Toronto Film Festival, la star inglese ha confessato un suo sogno nel cassetto. Prima di continuare a leggere, provate a immaginare di quale antagonista di Batman possa trattarsi. Non è difficile.

"Mi piacerebbe interpretare l'Enigmista, la butto lì."

E' un buon momento per "buttarla lì", come dice Redmayne. Con Joaquin Phoenix alias Joker trionfatore con il Leone d'oro e l'imminente nuova svolta autoriale dell'Uomo Pipistrello in The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, c'è spazio per esibizioni attoriali di rilievo. L'Enigmista fu già incarnato al cinema da Jim Carrey in Batman Forever (1995), il film che Joel Schumacher girò prima del micidiale Batman & Robin (1997). Nella serie tv degli anni Sessanta Edward Nygma fu portato sul piccolo schermo da Frank Gorshin e John Astin, mentre Cory Michael Smith lo ha interpretato nella recente serie Gotham. Al cinema manca da 24 anni, si potrebbe recuperare.