Eddie Murphy sarà protagonista del remake di Due irresistibili brontoloni

La New Line ha scelto Eddie Murphy come uno dei due protagonisti del remake di Due irresistibili brontoloni (Grumpy Old Men), che sarà diretto da Tim Story.

Il cult-movie del 1993 vedeva protagonista la leggendaria coppia della commedia formata da Jack Lemmon e Walter Matthau. La storia verteva sulla rivalità di due anziani signori che, dopo una vita di incomprensioni e piccoli/grandi dispetti, diventava addirittura più feroce con l'arrivo di un'avvenente signora (Ann-Margret) nella casa dall'altra parte dellas trada. Il film ebbe anche un sequel, Grumpier Old Men, a cui partecipò anche Sophia Loren.

Circola voce che sia stato contattato Samuel L. Jackson per interpretare il co-protagonista del film, ma la notizia non è stata ancora ufficializzata. Eddie Murphy è attualmente sul set di Dolemite Is My Name, che finirà direttamente su Netflix. Periodo molto pieno anche per il regista Tim Story: ha in post-produzione il sequel di Shaft e sta per entrare in preproduzione di Ride Along 3, di cui ha diretto i due precedenti, fortunati episodi.

Candidato all'Oscar come attore non protagonista per Dreamgirls, Eddie Murphy in carriera ha realizzato venormi successi al botteghino come Una poltrona per due, 48 ore, Beverly Hills Cop e il suo sequel, Il principe cerca moglie.