Eddie Murphy: "Lavorerò su Beverly Hills Cop 4 finito Il principe cerca moglie 2"

L'attore, di recente star di Dolemite Is My Name su Netflix, è tornato sulla cresta dell'onda e gioca sulla nostalgia.

Eddie Murphy conferma: Beverly Hills Cop 4 diverrà realtà, non appena i lavori sul Principe cerca moglie 2 termineranno (il film è previsto per il dicembre del 2020). L'attore ha discusso con Collider dei suoi attuali e futuri impegni, che comprendono anche l'interessante Dolemite Is My Name, biopic prodotto da Netflix in arrivo proprio questo mese, dedicato a Rudy Ray Moore, leggenda della Blaxploitation anni Settanta. Regista di quest'ultimo film è Craig Brewer, che ha legato tanto con Murphy da essere stato designato regista anche del Principe Cerca Moglie 2. Ecco le parole esatte di Eddie nell'intervista:

"Sì, dopo Il principe cerca moglie 2 faremo Beverly Hills Cop e poi l'idea è quella di tornare sul palcoscenico per dei recital. In futuro farò essenzialmente quello, stand-up."

Non bisogna infatti dimenticare che Murphy è nato come stand-up comedian scatenato, politicamente scorretto e dall'eloquio torrenziale, ispirandosi al suo mito Richard Pryor, che volle accanto a sè in Harlem Nights. Riguardo a Beverly Hills Cop 4, il progetto si trascina da tempo immemorabile, almeno dieci anni: è passato attraverso un pilot di una serie tv poi abortita nel 2013 (con Brandon T. Jackson nei panni del figlio di Axel), per poi tornare a essere discusso seriamente solo di recente.

La saga si era fermata dopo lo scarso Beverly Hills Cop III (1994) di John Landis, confermandola come mito legato agli anni Ottanta (Beverly Hills Cop è del 1984, Beverly Hills Cop II del 1987). Siamo comunque in un periodo di eterno revival, specie dopo i ritorni di Rocky e Rambo, quindi potrebbe funzionare...