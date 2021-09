Eddie Murphy firma un accordo per tre film con Amazon Prime Video

News Cinema

Dopo il successo de Il principe cerca figlio, i dirigenti degli Amazon Studios cercano e trovano un accordo con Eddie Murphy.

Il successo della commedia Il principe cerca figlio che ha debuttato esclusivamente in streaming Prime Video lo scorso marzo, ha convinto i dirigenti di Amazon a capo della divisione contenuti per l'entertainment domestico, a sottoscrivere con il protagonista Eddie Murphy un accordo di esclusiva per tre titoli non ancora definiti. Tale accordo, di cui non si conoscono i dettagli economici, prevede che l'attore sia protagonista di tre film da distribuire soltanto in digitale per gli abbonati di Prime Video.