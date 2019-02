Ecco The Journey, il corto pubblicitario di Ridley Scott con la bellissima Sylvia Hoeks

Ridley Scott nasce come regista pubblicitario e di tanto in tanto ama tornare al campo in cui ha dominato per anni. Adesso ha realizzato uno spot di 6 minuti per le Turkish Airlines, intitolato The Journey, che è ovviamente un pretesto per reclamizzare le bellezze di Instabul e la comodità delle linee aeree nazionali.

Il film è una sorta di spy-story in cui la bellissima attrice e modella olandese Sylvia Hoeks - vista in La migliore offerta, Blade Runner 2049 e Millennium - Quello che non uccide - insegue un'affascinante ed esotica bruna (l'attrice francese Aure Atika), che puntualmente le sfugge, dopo averla portata in giro per tutta Instanbul, costringendola a seguirla in un ennesimo viaggio.

Ecco il corto, seguito dal backstage del film, per chi fosse interessato.