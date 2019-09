Ecco la shortlist dei cinque film in corsa rappresentare l'Italia agli Oscar 2020

News Cinema

Sono Martin Eden di Pietro Marcello, La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, Il primo Re di Matteo Rovere, Il traditore di Marco Bellocchio e Il vizio della speranza di Edoardo de Angelis.

Con un comunicato stampa, l'ANICA ha annunciato quali sono i film in corsa per rappresentare l’Italia alla 92ma edizione dei Premi Oscar nella categoria "Miglior film straniero".

Alla chiusura delle iscrizioni hanno proposto la loro candidatura cinque film: Martin Eden di Pietro Marcello, La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, Il primo Re di Matteo Rovere, Il traditore di Marco Bellocchio e Il vizio della speranza di Edoardo de Angelis.

Tra questi la commissione istituita dall'ANICA voterà il titolo da segnalare nel corso di una riunione fissata per il 24 settembre.

Di questi, quello che probabilmente avrebbe più possibilità di entare nella cinquina dell'Academy è Il traditore, anche per via dell'uscita fissata negli Stati Uniti per la fine di novembre, seguito da La paranza dei bambini, forte del premio ottenuto mesi fa alla Berlinale. Quello che ci piacerebbe di più vedere nominato è il Martin Eden di Pietro Marcello che è attualmente nei nostri cinema.