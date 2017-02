Ecco il trailer di The Void, il nuovo horror sulla bocca di tutti

Da quando è stato presentato in prima mondiale al Fantastic Fest, per poi avere passaggi ai festival di Londra, Toronto After Daek, Stoccolma e altri, di The Void si parla tantissimo.

Perché, dice chi l'ha visto, è un horror di quelli destinati a rimanere nella storia del genere, capace di mescolate al suo interno tradizioni e tendenze diverse come lo slasher degli anni Settanta e lo splatter e le creature feature degli Ottanta e Novanta, tenendo tutto assieme con gli effetti speciali e con la guida spirituale di John Carpenter.

Impossibile, infatti, non vedere questo primo trailer red band di The Void e non notare l'influenza che Carpenter ha avuto sull'operazione.

Esordio alla regia di Steven Kostanski e Jeremy Gillespie, che hanno anche scritto il copione e che si solito lavorano come scenografi, The Void debutterà nelle sale inglesi il prossimo 31 marzo, per voi essere disponibile in VOD dal 24 aprile.

E prima di lasciarvi alle immagini, abbastanza forti, del trailer, ecco la sinossi ufficiale del film:

Quando incontra un uomo ricoperto di sangue in una strada isolata, un agenti di polizia lo conduce nell'ospedale più vicino. In breve staffe e pazienti della struttura saranno intrappolate da una minaccia terribile e sovrannaturale, e costretti ad un viaggio infernale nelle profondità dell'edificio per sfuggire a quell'incubo.