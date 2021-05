Ecco il trailer di Homunculus: da un manga di culto il nuovo horror di Takashi Shimizu!

News Cinema

Su Netflix americano è già disponibile Homunculus, il nuovo horror del regista di The Grudge Takashi Shimizu, da un manga di culto di Hideo Yamamoto. Ecco il trailer.

Il regista giapponese Takashi Shimizu è conosciuto per i film della serie Ju-on e The Grudge, di cui ha diretto cinque versioni in patria e in America. Nel 2001 ha anche diretto un horror tratto dal manga di Junji Ito, Tomie, e adesso da un altro manga di culto, Homunculus, ha tratto un altro film che è arrivato su Netflix (non sappiamo ancora quando e se sarà disponibile in Italia).

Il manga originale è di Hideo Yamamoto (Ichi the Killer), e questa in sintesi è la trama: "Verità e illusione si confondono quando un homeless senza memoria si risveglia dopo un' operazione chirurgica sperimentale, con la capacità di vedere i traumi più nascosti della gente". Sotto il trailer originale, sottotitolato in inglese.