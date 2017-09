Ecco il trailer di Early Man, nuova fatica in stop-motion della Aardman

Uscirà in Inghilterra a gennaio Early Man, nuova fatica in stop-motion della Aardman Animations, diretta dal papà di Wallace & Gromit, cioè Nick Park. Possiamo mostrarvene oggi un trailer in lingua originale, importante per via delle personalità britanniche coinvolte nel doppiaggio originale: il protagonista è Dug, con la voce di Eddie Redmayne, cavernicolo deciso a fermare il processo di modernizzazione snob e dittatoriale di Lord Nooth (Tom Hiddleston). Nel resto del cast vocale sono da segnalare Maisie Williams e Timothy Spall. Vi lasciamo alle prime spassose immagini.