Ecco il nuovo trailer italiano di C'era una volta a... Hollywood!

Nel giorno in cui C'era una volta... a Hollywood viene presentato in anteprima mondiale e in concorso al Festival di Cannes 2019, Warner Bros. Entertainment Italia, che lo distribuirà nel nostro paese a partire dal 19 settembre prossimo, ha reso disponibile online un nuovo trailer in italiano dell'atteso nono film di Quentin Tarantino, che proprio ieri, alla vigilia della proiezione del film sulla Croisette ha diffuso, tramite una lettera alla stampa e al pubblico di fortunati che lo vedrà in anteprima, una campagna contro gli spoiler lanciando l'hashtag #NoSpoilersInHollywood.



C'era una volta... a Hollywood: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

C'era una volta... a Hollywood è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l’attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Il nono film dello sceneggiatore-regista presenta un cast stellare e diverse linee narrative in un tributo all'ultimo periodo dell'età d'oro di Hollywood.

Nel cast del film anche Margot Robbie, Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell, Emile Hirsch e Tim Roth.