Ecco il nuovo trailer di Bright, fantasy Netflix scritto da Max Landis e diretto da David Ayer

Anche Netflix ha il suo film di Natale. Si tratta di Bright, un bizzarro fantasy poliziesco ambientato in un mondo in cui umani, orchi e elfi convivono e che vede Will Smith poliziotto in coppia con un partner, appunto, orco.

La piattaforma streaming renderà disponibile il 22 dicembre il film scritto da Max Landis e diretto da David Ayer, che oltre a Smith vede la partecipazione di Joel Egerton, Noomi Rapace. Lucy Fry, Edgar Ramirez, Ike Barinholtz, Enrique Murciano, Jay Hernandez, Andrea Navedo, Veronica Ngo, Alex Meraz, Margaret Cho, Brad William Henke, Dawn Oliveri e Kenneth Choi.

Nel frattempo, questo è il nuovo trailer.