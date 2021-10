Ecco i nuovi Munsters di Rob Zombie!

News Cinema

Dopo aver condiviso le foto dei set, Rob Zombie rivela il look dei nuovi Munsters, nel film ispirato alla serie rivale de La famiglia Addams, di cui è un grande appassionato.

Senza la famiglia Addams The Munsters, che da noi si intitolava I mostri, non sarebbe forse esistito. Parliamo delle celebri serie "rivali" degli anni Sessanta, alla seconda delle quali Rob Zombie, che ne è un grande appassionato, sta dedicando il film omonimo. Rivedremo dunque sul grande schermo Lily Munster, Hermann Munster e gli altri mostruosi protagonisti dello show.

Dopo aver condiviso nei mesi scorsi i set in cui ha ricostruito la casa dei personaggi al 1113 di Mockingbird Lane, Rob Zombie ha rivelato adesso il loro look, e va detto che a colpo d'occhio la somiglianza con gli originali c'è, anche se gli attori sono molto diversi e la coppia protagonista più giovane. Al posto di Yvonne de Carlo, nel ruolo di Lily c'è Sheri Moon Zombie, mentre la parte di Hermann, Fred Gwynn nella serie, è andata a Jeff Daniel Phillips, e il nonno vampiro, l'indimenticabile Al Lewis, è oggi Daniel Roebuck.

Andato in onda dal 1964 al 1966, The Munsters, ispirata ai celebri mostri della Universal visti in un contesto famigliare, ha dato vita a numerosi revival e spinoff, anche se forse in Italia è un po' meno popolare rispetto alla Famiglia Addams. Le riprese di The Munsters di Rob Zombie sono attualmente in corso in Bulgaria.