News Cinema

Ecco com'è Il bar delle grandi speranze di George Clooney: la prima immagine ufficiale

Federico Gironi di 23 settembre 2021

Il nuovo film da regista di Clooney, adattamento dell'omonimo celebre romanzo di J.R. Moehringer debutterà in tutto il mondo su Prime Video il 7 gennaio del 2022. Ma Amazon sembra volerlo anche distribuire in sala, almeno negli Stati Uniti, per farne un contendente di peso per la stagione dei premi.