Ecco chi saranno i Beatles di Midas Man, il biopic su Brian Epstein!

News Cinema

Nel film biografico sul manager dei Beatles Brian Epstein, Midas Man, non potevano ovviamente mancare i "ragazzi". Ecco le prime immagini degli attori che interpretano John, Paul, George e Ringo, e le informazioni sullo stato del film.

Mentre stasera su Disney+ debutta The Beatles - Get Back, l'eccezionale e inedito incontro, 52 anni dopo, con i veri Beatles, vi presentiamo gli attori che avranno il difficile compito di interpretarli in Midas Man, il film biografico sul loro manager storico, Brian Epstein. Sono state diffuse anche le prime immagini, che li ritraggono all'interno dei leggendari Abbey Studios londinesi. A dire il vero le somiglianze fisiche tra gli attori e i Fab Four sono minime, ma quando si tratta di rappresentare delle icone ci si deve confrontare con l'impossibilità di averne dei cloni. L'importante è che siano attori in grado di dar loro vita in maniera plausibile sul grande schermo, rendendo lo spirito dei musicisti. Ecco dunque il cast di Midas Man.

I Beatles e gli altri attori di Midas Man

A interpretare Brian Epstein, come noto, sarà Jacob Fortune-Lloyd, ma questo già si sapeva. Al cast, che comprende Eddie Marsan (Harry Epstein, padre di Brian e ricco uomo d'affari), il conduttore Jay Leno nel ruolo di Ed Sullivan, che ospitò i Beatles nel suo show in America, Emily Watson (la madre di Epstein, Malka), Omari Douglas (Lonnie Trimble, braccio destro di Epstein), Rosie Day (la cantante Cilla Black, della scuderia del manager) e Adam Lawrence (Pete Best, il primo batterista del gruppo, sostituito da Ringo Starr) si sono appunto aggiunti i quattro Beatles, la scoperta più grande del giovane manager che ne gestì la carriera fino alla sua prematura morte:

Jonah Lees è John Lennon, il musicista Blake Richardson (della band New Hope Club) è Paul McCartney, Leo Harvey Elledge interpreta George Harrison e Campbell Wallace è Ringo Starr. Sono tutti giovani più o meno sconosciuti, come lo erano i Beatles a inizio carriera, una scelta che ci sembra appropriata.

Midas Man: il film

Il film è incentrato sul ruolo di Brian Epstein nell'esplosione musicale degli anni Sessanta e sulla sua influenza sulla musica pop. Le riprese sono appena ricominciate dopo una pausa di tre settimane dovuta al fatto che Jonas Akerlund, regista svedese premio Grammy, autore di film come Lords of Chaos e Polar, ha lasciato il set per un dichiarato conflitto di impegni, ed è stato sostituito dalla regista di Vynil, Quanto è difficile essere teenager! e House of Versace, Sara Sugarman. Le riprese finora hanno coinvolto Liverpool e l'anno prossimo si sposteranno in America, per cui Midas Man è ancora assai lontano dal completamento. La sceneggiatura è basata su un trattamento di Brigit Grant, sviluppato da Jonathan Wakeham.

Sara Sugarman ha dichiarato in merito agli attori che nel film saranno i Beatles e a Jay Leno nel ruolo di Ed Sullivan:

Gli attori che interpretano i Beatles sono un gruppo straordinario, trasudano quel sentimento viscerale degli anni Sessanta, sono affascinanti, gioiosi e autentici. E non ho dubbi che Jay Leno catturerà alla perfezione l'essenza di Ed Sullivan. La sua stessa esperienza come conduttore della tv americana darà vita a un ritratto naturale e accurato e aggiungerà alla storia un elemento incredibile di moderno showbiz.

Beatles Actors Revealed For Brian Epstein Movie ‘Midas Man’, First Look Images https://t.co/fr6BZ8htsJ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 25, 2021