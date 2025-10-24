Ebenezer: A Christmas Carol, Johnny Depp protagonista del nuovo film da Il Canto di Natale di Dickens

News Cinema

Johnny Depp sarebbe stato scelto come protagonista del prossimo adattamento cinematografico del Canto di Natale di Charles Dickens intitolato Ebenezer: A Christmas Carol.

Johnny Depp sta per tornare ad Hollywood. Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, la star di Pirati dei Caraibi darà un contributo importante ad un nuovo adattamento del celebre Canto di Natale di Charles Dickens, di ritorno al cinema con Ebenezer: A Christmas Carol.

Ebenezer: A Christmas Carol, Johnny Depp protagonista del nuovo Canto di Natale

Negli anni, il Canto di Natale di Charles Dickens ha potuto contare su numerosi adattamenti sullo schermo, anche in forma animata, ma tornerà tra non molto con un cast guidato da Johnny Depp. Diretto da Ti West, regista noto per aver diretto la trilogia horror X con Mia Goth, Ebenezer: A Christmas Carol naturalmente racconterà la storia del suo protagonista, Ebenezer, un uomo avido la cui performance è stata assegnata proprio a Johnny Depp.

Paramount Pictures, che è attualmente in trattative finali per acquisire il progetto, ha già fissato una data d’uscita del nuovo adattamento cinematografico per novembre 2026, per cui raggiungerà le sale il prossimo anno in tempo per Natale. Johnny Depp non è l’unico nome presente attualmente nel cast. In Ebenezer: A Christmas Carol figura anche Andrea Riseborough, conosciuta soprattutto per Birdman e Oblivion, e avrà un ruolo di spicco. La sceneggiatura del nuovo adattamento del Canto di Natale è stata affidata a Nathaniel Halpern. Il progetto è stato descritto come “un'avvincente storia di fantasmi ambientata nella Londra di Dickens, che segue il viaggio soprannaturale di un uomo che affronta il suo passato, presente e futuro e lotta per una seconda possibilità”.

Per Johnny Depp questo film rappresenta un importante ritorno da protagonista sul grande schermo dopo la battaglia legale con l’ex Amber Heard. Di recente l’attore è apparso in Jeanne du Barry - La favorita del re, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023. In quell’occasione, gli è stato chiesto cosa ne pensasse di Hollywood e la sua risposta è stata: “Non mi sento boicottato, perché non penso a Hollywood. Non sento più molto bisogno di Hollywood, non so voi”. Nel frattempo ha realizzato anche un altro film, un thriller intitolato Day Drinker e la cui data d’uscita è prevista per il 2026. Nel frattempo si vocifera che l’attore apparirà di nuovo nel franchise di Pirati dei Caraibi, considerato che un sesto film è in fase di sviluppo.