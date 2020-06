Earwig e la strega dello Studio Ghibli, le immagini del primo film dello studio in CGI

News Cinema

Earwig e la strega, che andrà in onda in Giappone in inverno, mostra le prime immagini dell'esordio dello Studio Ghibli in CGI.

Finalmente Earwig e la strega, esordio dello Studio Ghibli in un lungometraggio animato in CGI, diretto da Goro Miyazaki, si mostra con un poster e alcune prime immagini. L'impatto sta traumatizzando gli appassionati di anime: già è difficile accettare l'abbandono del 2D a mano libera classico, però onestamente la CGI impiegata (poster a parte) sembra non molto dettagliata e non molto espressiva, simile a quella delle produzioni in computer grafica europee a medio-basso costo. Naturalmente, la valutazione di immagini statiche, senza poter apprezzare i personaggi in movimento, darà sempre origine a un parere incompleto, quindi ogni considerazione è un'impressione, non un giudizio definitivo.

Ricordiamo che Earwig e la strega è l'adattamento del romanzo omonimo di Diana Wynne Jones, già autrice del libro che ispirò papà Hayao con Il castello errante di Howl. Il libro narra di un'orfanella molto decisa, adottata da due maghi. Il film non passerà dalle sale, ma sarà direttamente trasmesso sul canale giapponese NHK durante il prossimo inverno.

Ecco le foto, cominciando dal poster / keyart. Leggi anche Studio Ghibli, Earwig e la strega è il primo film in CGI dello studio