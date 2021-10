Earwig e la strega: arriva su Netflix il film in CGI dello Studio Ghibli - Guarda il trailer

News Cinema

Ventiduesimo lungometraggio prodotto dallo Studio Ghibli, diretto dal figlio del fondatore, Gorō Miyazaki, debutterà il streaming su Netflix il 18 novembre. Ecco il trailer ufficiale di Earwig e la strega.

Ventiduesimo lungometraggio animato prodotto dal leggendario Studio Ghibli, Earwig e la strega è un film che, se non altro, passerà alla storia per essere il primo in CGI tridimensionale mai realizzato nello studio giapponese. Lo ha diretto Gorō Miyazaki, figlio del fondatore Hayao, e sarà disponibile in streaming dal 18 novembre su Netflix, piattaforma sulla quale è già possibile vedere praticamente tutti film targati Studio Ghibili, capolavori di Hayao Miyazaki compresi.

Basato sull’omonimo romanzo di Diana Wynne Jones, già autrice del libro da cui è stato tratto Il castello errante di Howl, Earwig e la strega racconta la storia di una ragazzina di 10 anni che è cresciuta in un orfanotrofio, per lei un luogo fantastico nel quale riesce ad ottenere tutto quello che desidera. La vita di Earwig cambia radicalmente perà quando viene adottata da Bella Yaga e Mandragora, una stranissima coppia che si rivelerà dotata di incredibili poteri magici.

Questo è il trailer ufficiale Netflix di Earwig e la strega: