Earth, un giorno straordinario fra le meraviglie della Terra

News Cinema

Earth - Un giorno straordinario è un documentario che unisce immagini straordinarie con un ritmo da classico del cinema d'azione.

Quanti di noi sono pieni di ricordi di documentari visti nel primo pomeriggio, subito dopo scuola, qualche decennio fa, o seduti in rigoroso silenzio ammirato, insieme a tutta la famiglia, per far seguire al rituale degli gnocchi l’altrettanto cruciale rituale di Quark, o Superquark. Piero Angela, ovviamente, è stato il vate magno del documentario naturalistico in Italia, ha raccontato a generazioni di italiani le meraviglie del pianeta, prima che il figlio Alberto subentrasse, sex symbol eterodosso dei nostri giorni, più orientato verso l’uomo, i suoi monumenti e la sua storia. Per la Gran Bretanga, e dirla tutta per il mondo intero, questo ruolo l’hanno avuto le grandi produzioni BBC, con i fratelli Attenborough spesso protagonisti.

Earth: un documentario straordinario

Una tradizione che non fa che confermarsi anno dopo anno, quella della parte naturalistica del colosso televisivo pubblico britannico, come conferma questo splendido Earth, un giorno straordinario, diretto nel 2017 da Richard Dale e da Peter Webber (La ragazza con l’orecchino di perla e Hannibal Lecter - le origini del male). La voce narrante italiana è quella di Diego Abatantuono, quella originale è di Robert Redford.



Earth - Un giorno straordinario: Il trailer italiano del film - HD

Un viaggio di grande potenza nel mondo della natura. Nel corso di un unico giorno, dal, sorgere del sole sulle montagne più alte alle isole più remote, passando per le giungle esotiche. Tecnicamente siamo dalle parti del gioiello, immagini incredibili riprese con una qualità tecnologica davvero ragguardevole. Ma la cosa che forse stupisce di più e come ci siano dei veri e propri personaggi al centro delle storie raccontate, e di come noi spettatori finiamo inevitabilmente per affezionarci e partecipare alle loro piccole grandi battaglie quotidiane, fra di loro e con la natura. Non manca il senso dell’umorismo, la scelta di raccontare anche piccoli ritratti molto intimi e toccanti. Un kolossal del documentario naturalistico, perché la vera meraviglia che ci lascia sempre a bocca aperta è quella dell’incredibile pianeta in cui viviamo.