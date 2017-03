Early Man: il primo teaser del nuovo film animato Aardman!

Uscirà in Inghilterra nel gennaio 2018 Early Man, nuovo film di animazione in stop motion firmato dall'inglese Aardman Animations e da Nick Park, papà dei mitici Wallace & Gromit. Si mostra adesso con un primo teaser trailer, dove viene presentato il protagonista, il cavernicolo Dug (doppiato da Eddie Redmayne in originale), in compagnia del suo amico cinghiale Hognog, entrambi dediti alla caccia ma disturbati... dalla musica? La storia vedrà Dug cementare la sua gente per far fronte a una minacciosa tribù rivale. Godetevi le prime gag.

Il film prosegue la collaborazione della Aardman con StudioCanal, che già rese possibile lo splendido Shaun vita da pecora - Il film nel 2015.