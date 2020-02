Eagle Pictures: un 2020 fantastico con Top Gun: Maverick, A Quiet Place 2 e Dampyr

News Cinema

La distribuzione italiana ha presentato i suoi nuovi film e ha festeggiato l'accordo con la Paramount Pictures e le sue produzioni.

Quarta nella classifica dei distributori italiani del 2019, la Eagle Pictures si prepara ad affrontare un anno che sarà certamente ricco di soddisfazioni. Il prodotto su cui la distribuzione presieduta da Tarak Ben Ammar punta è di ottima qualità e si divide fra titoli italiani e film hollywoodiani di grande richiamo, alcuni dei quali targati Paramount Pictures. Ebbene sì, lo storico studio nato 108 anni fa e al quale dobbiamo 3000 film, fra cui Flashdance, Forrest Gump e i vari Transformers, ha affidato i suoi capolavori alla seconda distribuzione italiana, quindi c'è di che festeggiare. E infatti, l'evento organizzato al cinema The Space - Moderno di Roma ieri sera è stato una festa più che una normale convention, una celebrazione che è cominciata con le parole dell'Amministratore Delegato Andrea Gregoretti: "Eagle Pictures è diventata un riferimento importante nel mondo della distribuzione italiana e per la produzione sia nazionale che internazionale. Lo dimostrano i risultati del 2019, con il successo di Green Book, che ha vinto l'Oscar per il miglior film, de La Famiglia Addams, di Mia e il Leone Bianco e di Mio fratello rincorre i dinosauri". Gregoretti ha parlato anche degli ottimi risultati raggiunti grazie all'home video, sottolineando l'importanza di un recente accordo con Rai Cinema che prevede la distribuzione, dal primo gennaio 2020, di tutto il prodotto di quest'ultima, e ha ricordato il successo de La verità sul caso Harry Quebert, la prima serie prodotta da Eagle insieme al colosso MGM. Infine, passando alla produzione, la novità più importante è la partnership con Spyglass Media Group, società che è stata creata dai co-presidenti di Lantern Entertainment, Andy Mitchell e Milos Brajovic, e da Gary Barber.

La Eagle Pictures, i cui trionfi sono il frutto di un lavoro collettivo, non sarebbe forse arrivata tanto lontano senza un "capo" che ama il cinema più di ogni altra cosa: il sopracitato Tarak Ben Ammar, che ha ricordato la sua infanzia a Roma, in Viale Bruno Buozzi, l'italiano imparato guardando Mamma Rai e il suo lavoro di produttore in erba con Roberto Rossellini, Francesco Rosi e Franco Zeffirelli: "Ero un giovane tunisino senza soldi con nome arabo non molto sexy e voi siete stati per me un popolo generoso, aperto, e adesso, quando leggo che gli italiani sono razzisti, non mi trovo d'accordo, diciamo che ogni ogni tanto siete ignoranti sulle culture degli altri. Il mio sogno, avendo cominciato il mio mestiere in Italia, è portare i registi italiani a Hollywood".

I nuovi film del 2020 di Eagle Pictures

Il compito di presentare i film distribuiti nel 2020 da Eagle Pictures spetta al Direttore Divisione Theatrical Roberto Proia, che introduce i trailer di tre film che la distribuzione porterà nelle sale a partire dalla seconda metà di febbraio e racconta qualcosa di altri film di cui non ci sono ancora le immagini. Il 20 debutterà Cattive acque, il thriller di Todd Haynes con Mark Ruffalo e Anne Hathaway ispirato a una storia vera. Il 5 marzo sarà poi la volta de Il talento del Calabrone, un'opera prima carica di tensione interpretata da Anna Foglietta, Lorenzo Richelmy e da un Sergio Castellitto nel ruolo di uno psicopatico. L'8 aprile arriverà nei cinema il romantico e drammatico teen-movie Endless, che è un Ghost rivisitato, mentre il 9 aprile vedremo La sfida delle mogli, diretto da quel Peter Cattaneo a cui dobbiamo Full Monty. Dramedy con Kristin Scott Thomas, vedrà protagonista un gruppo di donne che sono rimaste a casa a temere per la sorte dei loro mariti (partiti per il fronte) e che si distraggono mettendo su un coro. Il 30 aprile uscirà American Skin, il film di Nate Parker che affronta i temi della violenza della polizia e del razzismo ancora radicato nell'America dei nostri giorni. Vincitore della sezione Sconfini a Venezia, è il titolo che forse sta più a cuore a Tarak ben Ammar.

Dopo aver accennato a un thriller con Alessio Lapice, Eugenio Franceschini, Filippo Scicchitano e Jacopo Olmo Antinori nel quale quattro giovani uomini si risvegliano in una baita di montagna da cui non possono fuggire, Roberto Proia mostra al pubblico riunito nella sala più grande del The Space - Moderno il teaser di Respect, biopic (in uscita a novembre) con Jennifer Hudson dedicato ad Aretha Franklin. E' breve ma spettacolare, e la voce della Hudson portentosa.

I film della Paramount Pictures distribuiti da Eagle Pictures

Per sottolineare l'importanza dell'accordo con la storica Paramount Pictures, Eagle Pictures ha invitato alla presentazione del suo prestigioso listino Cameron Saunders, Executive Vice President International Distribution per l’Europa, Middle East e Africa. "La nostra intenzione" - spiega Saunders - è quella di rendere l'Italia nuovamente grande per la Paramount Pictures. Abbiamo bisogno di un partner locale che possa portare una conoscenza locale, che condivida la nostra creatività, ingegnosità e passione per il successo, e che sia in grado di accogliere i grandi film hollywoodiani e anche il nostro modo di lavorare come studio. Siamo convinti che insieme alla Eagle saremo una forza trainante nel campo della distribuzione cinematografica e non solo, sia nel 2020 che nei molti anni a venire".

Per Eagle distribuire il prodotto Paramount significa portare nelle sale alcuni dei film che tutti attendiamo con grande trepidazione, a cominciare da A Quiet Place 2, per cui si prevede un incasso globale di oltre 500 milioni di dollari, SpongeBob - Amici in fuga (28 maggio) e soprattutto Top Gun: Maverick, con un Tom Cruise che, a 37 anni dal primo film, non ha certo perso il suo smalto e che si è cimentato in spettacolari sequenze d'azione e di volo, pilotando per esempio un F14 Tomcat.

Le produzioni di Eagle Pictures

L'evento Eagle Pictures si conclude con la presentazione dei titoli che la società ha prodotto e sta producendo. Il più intrigante è senza dubbio il remake americano di Perfetti Sconosciuti. Proia spiega che le riprese cominceranno in estate e non si sbilancia sul cast. Poi c'è Un figlio di nome Erasmus, che esce il 19 marzo e racconta di 4 ex compagni di Erasmus che vanno in Portogallo dopo aver appreso che la ragazza che tutti hanno amato è morta lasciando un figlio, e che uno di loro è il padre. Nel cast ci sono Ricky Memphis, Daniele Liotti, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Un figlio di nome Erasmus avrà anche un remake francese, sempre prodotto da Eagle, che annuncia anche il film italiano Sul più bello (3 settembre), storia di una ragazza bruttina gravemente malata che prima di morire vorrebbe far innamorare di sé un ragazzo bellissimo. Il titolo di cui però la distribuzione è più fiera è Dampyr, dalla serie a fumetti di genere horror pubblicata dal 2000 in Italia dalla Sergio Bonelli Editore e creata da Mauro Boselli e Maurizio Colombo. Si tratta di un film da oltre 15 milioni Euro girato in inglese e con attori stranieri, anche se dietro le quinte ci sono solo maestranze italiane (e italiano è anche il regista Riccardo Chemello).

La "festa" si conclude con l'annuncio di 3 serie: La chiave di tutto (dal romanzo di Gino Vignali) Nostradamus (che narra le origini e la vita dell'astrologo francese noto per le sue profezie) e L'ultimo Gucci, dedicata non al brand ma alla storia della potente famiglia, partendo con Guccio Gucci e arrivando all’assassinio di Maurizio Gucci "per mano" di sua moglie.

Gli altri film 2020 di Eagle Pictures