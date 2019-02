È un heist-movie con Freddie Highmore, Way Down, il nuovo film di Jaume Balaguerò

Dopo il non felicissimo La settima musa, il regista spagnolo Jaume Balagueró lascia momentaneamente l'horror per realizzare un heist movie, intitolato Way Down. Protagonista del film in lingua inglese sarà il talentuoso Freddie Highmore e le riprese si svolgeranno in Spagna, tra aprile e luglio vicino a Madrid e sulla costa spagnola e inglese.

Way Down racconta la rapina preparata con grande meticolosità da un giovane e dotato ingegnere, Thom, che si unisce a un gruppo di appassionati cercatori di tesori per svaligiare una banca impenetrabile mentre gli occhi del mondo sono puntati sulla coppa del mondo di calcio del 2010. Per mettere a segno il loro colpo grosso, i nostri hanno esattamente dieci giorni.

La sceneggiatura porta le firme di Andres Koppel, Borja Gonzalez Santaolalla, Rafael Martinez, Michel Gaztambide e Rowan Athale. Balagueró ha dichiarato in merito: "Ho sempre voluto affrontare una storia di rapine, banche e infiltrati. Il genere nella sua massima purezza. Ma questo progetto è molto di più! Una banca impenetrabile, una storia di pirati, un leggendario tesoro perduto e la monumentale finale della Coppa del mondo del 2010, tutto mescolato alla perfezione: come avrei potuto dire no? Con Freddie ci siamo trovati in sintonia fin dalla prima volta in cui abbiamo parlato. Avevamo la stessa idea del personaggio fin dal principio, un genio in cerca di avventure e di ideali, indipendente, coraggioso e impavido. Come si usa dire, parlavamo la stessa lingua. E questo è vero da tutti i punti di vista perché Freddie parla un ottimo spagnolo".

Dal canto suo Freddie Highmore ha commentato: " Sono felicissimo di tornare in Spagna e di collaborare con Jaume in questo meraviglioso progetto".

Che dire? Ci auguriamo che i risultati siano all'altezza delle aspettative.