È ufficiale: Indiana Jones 5 arriverà nel 2019

Nel 2008 l'ultimo, controverso capitolo delle avventure dell'archeologo più famoso del mondo, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, che fu a dir poco una delusione per i fan, uscì al cinema, ma adesso tutto sta per cambiare. La Disney ha infatti annunciato ufficialmente che il quinto film della serie diretta da Steven Spielberg arriverà nei cinema il 19 luglio 2019. Si tratta del primo non realizzato alla Paramount e prodotto, come al solito, da Kathleen Kennedy e Frank Marshall. Questa la breve dichiarazione ufficiale dello Studio:

"È raro avere una combinazione così perfetta di regista, produttori, attori e ruolo e non potremmo essere più elettrizzati nell'imbarcarci in questa avventura con Harrison e Steven". Al momento è tutto, ma dal momento che quando il film uscirà nei cinema, Harrison Ford avrà 77 anni, c'è chi ipotizza che l'attore apparirà solo per un passaggio di consegne e per lasciare il posto a un più giovane e nuovo Indiana Jones. Un po' la stessa operazione, insomma, che la Disney sta facendo sulla saga di Star Wars.

C'è tempo per vedere, ma al momento una cosa è certa: un quinto film di Indiana Jones sarà sugli schermi mondiali in meno di due anni e possiamo permetterci di sperare che il risultato sarà migliore di quello del quarto.