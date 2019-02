La Warner Bros. ha ufficialmente piazzato l’uscita di Aquaman 2 nelle sale americane il 16 dicembre 2022. La notizia arriva dopo la conferma che lo sceneggiatore del primo cinecomic David Leslie Johnson-McGoldrick era stato richiamato a lavoro per scrivere il trattamento di un secondo episodio.

James Wan è al momento impegnato con la Warner per chiudere l’accordo come produttore esecutivo di Aquaman 2 come produttore esecutivo, ma non è ancora chiaro se tornerà anche a dirigerlo. Il suo Aquaman si è rivelato un successo anche più grande del previsto, arrivando a incassare oltre 1,1 miliardi di dollari in tutto il mondo, di cui 333 nei soli Stati Uniti. Nel cast oltre al protagonista Jason Momoa figurano anche Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Nicole Kidman.

La Warner sta anche sviluppando uno spin-off horror di Aquaman intitolato The Trench, che vedrà protagoniste le orrende creature marine che il supereroe deve affrontare nel film per entrare in possesso della leggendaria armatura verde-oro. Nessun membro del cast del cinecomic parteciperà a questo lungometraggio.