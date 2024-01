E.T. - L'extraterrestre: il sequel mai realizzato svela il vero nome dell'alieno creato da Spielberg

News Cinema

Tutti conosciamo l'alieno dai grandi occhi celesti creato da Steven Spielberg come E.T., ma qual è il vero nome della creatura? Un sequel mai realizzato del capolavoro di fantascienza del 1982 svela il mistero.

Questa sera, 3 gennaio 2023, andrà in onda su Italia 1, alle ore 21.13, il film E.T. - L'extraterrestre (1982), capolavoro di Steven Spielberg. La storia dell'amicizia tra il giovane Elliot (Henry Thomas) e il bizzarro alieno finito per caso sulla Terra ha appassionato e commosso generazioni di grandi e piccini. Ancora oggi, la magia senza tempo della storia e delle immagini della pellicola incanta come alla prima visione.

Il regista in persona, che ha alle spalle quasi cinquant'anni di carriera e una lista infinita di prestigiosi premi, ha ammesso di aver realizzato un unico film degno di esser definito perfetto. Si tratta proprio del classico della fantascienza con protagonista la creatura disegnata da Carlo Rambaldi. L'accoglienza riservata al lungometraggio, ai tempi del debutto, è stata fin da subito sulla stessa lunghezza d'onda.

E.T. è stato presentato fuori concorso nel giorno di chiusura del 35º Festival di Cannes, ricevendo una clamorosa standing ovation. Non è tutto: dopo gli Oscar del 1983, Richard Attenborough chiese scusa a Spielberg. La ragione? Il suo Gandhi, quella notte, si aggiudicò la statuetta per il Miglior Film, ma il regista inglese ammise che l’extra-terrestre del collega avrebbe meritato la vittoria. Quest'ultimo, ad ogni modo, non rimase a bocca asciutta, guadagnando 4 Premi Oscar (su 9 nomination).

Anche gli incassi parlano chiaro: a fronte di un budget di 10.500.000 dollari, il film ha portato a casa complessivamente 792.910.554 dollari. A tal proposito, segnaliamo anche un particolare record messo a segno da E.T.: si tratta del titolo con la tiratura cinematografica più lunga di sempre: i cinema lo proiettarono per oltre un anno.

Qual è il vero nome di E.T.? Il sequel del film di Spielberg lo svela

Veniamo ad una particolare curiosità sull'iconico protagonista del film. Il nome E.T., com'è noto, viene attribuito all'alieno dai suoi piccoli amici. Ma come si chiama davvero la creatura? Steven Spielberg non lo rivela, ma una risposta a questa domanda esiste e stiamo per svelarla.

Alla luce del monumentale ed immediato successo di E.T., è logico che Spielberg e il suo staff abbiano accarezzato l'idea di realizzare un sequel. Il regista e la sceneggiatrice Melissa Mathison, che all'epoca era anche la moglie di Harrison Ford, scrissero in effetti un trattamento di nove pagine per un secondo capitolo di E.T. Si intitolava E.T. II: Nocturnal Fears ed era ambientato nell'estate successiva agli eventi del primo film

È nota anche la trama. Elliott e i suoi amici vengono rapiti da una razza mutata e malvagia di E.T., guidata dal perfido Korel. Quest'ultimo sta cercando Zrek, che altri non è che il nostro E.T.. Ed ecco svelato il vero nome dell'alieno dall'aspetto inconfondibile! Sarà proprio Zerk, nella storia, a salvare i ragazzi e ad aiutarli a tornare sulla Terra. Sfortunatamente, Spielberg rinunciò al progetto. Così, nel 1985, è stato pubblicato un sequel sottoforma di romanzo, firmato da William Kotzwinkle.

Le speranze dei milioni di fans del film di rivedere Elliot e E.T. insieme sono state esaudite nel 2019. Lo spot realizzato dalla Comcast per il suo servizio di streaming Xfinity, infatti, vede Henry Thomas vestire i panni di Elliot adulto ed incontrare di nuovo, 37 anni dopo, il suo insostituibile amico.