È stata la mano di Dio: Paolo Sorrentino commenta la selezione per l'Oscar internazionale

La redazione di Comingsoon.it di 26 ottobre 2021

Paolo Sorrentino si è detto felice e grato per la scelta di È stata la mano di Dio come film italiano in lizza per l'Oscar internazionale. Il commento del regista napoletano.