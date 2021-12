È stata la mano di Dio in shortlist per l'Oscar internazionale

News Cinema

Il film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio è nei quindici film finalisti che concorreranno per la nomination nella categoria degli Oscar al miglior film internazionale. La prima volta da otto anni per l'Italia.

Primo passo importante per È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, che è stato scelto fra i quindici titoli in shortlist che si contenderanno l'Oscar per il miglior film internazionale. È la prima volta dal 2014, quando proprio un film del regista napoletano, La grande bellezza, avanzò fra i titoli pre-selezionati dai comitati appositamente creati dall'Academy, prima poi di vincere la statuetta più prestigiosa del cinema mondiale. Fra gli esclusi il francese Titane, vincitore della Palma d'oro a Cannes e il romeno Sesso sfortunato o follie porno, Orso d'oro alla Berlinale.

Se l'Italia è il paese più vincente nella categoria, davanti alla Francia, dopo il trionfo de La vita è bella nel 1999, nel nuovo millennio solo La grande bellezza ha vinto l'Oscar, mentre La sconosciuta di Tornatore nel 2008 arrivò in shortlist e La bestia nel cuore di Cristiana Comencini si spinse fra i cinque titoli candidati alla vittoria finale.

I film in shortlist per l'Oscar al miglior film internazionale

La persona peggiore del mondo (Norvegia)

Drive My Car (Giappone)

Un eroe (Iran)

È stata la mano di Dio (Italia)

Flee (Danimarca)

I'm Your Man (Germania)

Lunana: A Yak in the Classroom (Buthan)

Prayers for the stolen (Messico)

Plaza Catedral (Panama)

Lamb (Islanda)

Hive (Kosovo)

Scompartimento n.6 (Finlandia)

Playground (Belgio)

Great Freedom (Austria)

Il capo perfetto (Spagna)