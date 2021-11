È stata la mano di Dio: il trailer e il poster ufficiali del nuovo film di Paolo Sorrentino

News Cinema

Vincitore morale del Festival di Venezia, dove ha ottenuto il Gran Premio della Giuria ma avrebbe meritato il Leone d'oro, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino debutterà al cinema il 24 novembre, per poi essere disponibile in streaming su Netflix il 15 dicembre. Ecco il trailer e il poster ufficiali del film.

Gran premio della Giuria al Festival di Venezia (dove avrebbe meritato il Leone d'oro); tre candidature agli EFA; una nomination come miglior film internazionale agli Oscar praticamente in tasca (ma io scommetterei anche su candidature meno "settoriali"). Non è però per tutto questo che dovreste correre a vedere È stata la mano di Dio non appena sarà possibile (ovvero dal 24 novembre in cinema selezionati, passaggio in sala delle grandi occasioni prima del debutto in streaming su Netflix fissato per il 15 dicembre). Lo dovreste fare per voi, per avere la possibilità di vedere nel migliore dei modi possibile un grande film, del grande cinema, l'opera più densa, matura e commovente di un autore che non ha bisogno di presentazioni come Paolo Sorrentino. Leggere la recensione del film per credere. Oppure, guardare questo nuovissimo trailer ufficiale.

È stata la mano di Dio: trailer e nuovo poster ufficiale del film di Paolo Sorrentino