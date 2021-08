È stata la mano di Dio: ecco il teaser trailer del nuovo film di Paolo Sorrentino

News Cinema

Prodotto da Netflix, il film autobiografico di Paolo Sorrentino è uno dei più attesi tra quelli che verranno presentati in concorso tra pochi giorni al Festival di Venezia 2021. In attesa di potervelo raccontare, queste sono le prime immagini video di È stata la mano di Dio.

Queste che vi presentiamo qui di seguito sono le prime immagini video di È stata la mano di Dio, il nuovo film di Paolo Sorrentino che verrà presentato in concorso al Festival di Venezia 2021, con proiezione ufficiale fissata per giovedì 2 settembre.

Prodotto da The Apartment per Netflix, quello del regista napoletano è uno dei film più attesi del concorso di Venezia 78 e in generale della prossima stagione, e racconta una storia autobiografica sulla giovinezza dello stesso Sorrentino, incrociando la morte dei suoi genitori con la sua passione per il calcio, il Napoli e Diego Armando Maradona.

Come dichiarato dal regista in un’intervista di alcuni fa a Variety, "Maradona mi ha involontariamente salvato la vita. Ho perso i miei genitori quando avevo 16 anni in un incidente domestico con una stufa in una casa di montagna, in cui di solito andavo con loro. Quel fine settimana non sono andato perché volevo vedere Maradona e il Napoli giocare con l’Empoli, il che mi ha salvato".

Subito dopo l'annuncio della presenza di È stata la mano di Dio in concorso a Venezia, Paolo Sorrentino aveva scritto sul suo account Instagram:

Da ragazzi, il futuro ci sembra buio. Barcollanti tra gioie e dolori, ci sentiamo inadeguati. E invece il futuro è là dietro. Bisogna aspettare e cercare. Poi arriva. E sa essere bellissimo. Di questo parla E' stata la mano di Dio. Senza trucchi, questa è la mia storia e, probabilmente, anche la vostra.