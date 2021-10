È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino rappresenterà l'italia agli Oscar

News Cinema

Una notizia che non arriva a sorpresa, ma conferma le potenzialità del film premiato a Venezia: L'Italia ha scelto È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino nella corsa alla candidatura per l'Oscar 2022 nella categoria miglior film internazionale.

La Commissione di Selezione per il film italiano da designare all’Oscar istituita dall'ANICA su incarico dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunita davanti a un notaio e composta da Alberto Barbera, Nicola Borrelli, Francesca Calvelli, Edoardo De Angelis, Piera Detassis, Andrea Goretti, Benedetto Habib, Federica Lucisano, Paolo Mereghetti, Lucia Milazzotto, Anna Praderio, ha votato E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino quale film che rappresenterà l’Italia alla 94ma edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria “International Feature Film Award”.

Non è certo una sorpresa, ma la scelta dovuta e più ovvia. Il film concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2021. L’annuncio delle nomination è previsto per l’8 febbraio 2022, mentre la cerimonia di consegna degli Oscars® si terrà a Los Angeles il 27 marzo 2022.