È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino candidato a 3 European Film Awards

È stata la mano di Dio ha ottenuto tre nomination agli European Film Awards 2021, in programma a dicembre. Il film di Paolo Sorrentino dovrà vedersela con Titane, The Father, Quo Vadis, Aida? e Scompartimento n.6.

La European Film Academy ha annunciato le candidature agli European Film Awards 2021 e siamo lieti di annunciare che È stata la mano di Dio, il nuovo film di Paolo Sorrentino, ha ottenuto tre nomination: per il Film Europeo 2021, il Regista Europeo 2021 e lo Sceneggiatore Europeo 2021. La nuova splendida e autobiografica fatica del regista napoletano ha una serie di validi concorrenti, ma noi siamo di parte e ci auguriamo davvero che vinca tutti e tre i riconoscimenti. Qualcuno ha avuto la fortuna di vedere È stata la mano di Dio durante l'ultimo festival di Venezia, gli altri dovranno aspettare fino al 24 novembre, giorno in cui arriverà in alcune sale, per poi uscire su Netlix il 15 dicembre. Il film che secondo gli americani merita l'Oscar deve combattere contro Titane, Quo Vadis, Aida? e The Father, che di nomination ne vantano quattro, e con Scompartimento n.6, che ne ha tre.

European Film Awards 2021: tutti i candidati

Ecco l'elenco completo delle candidature agli European Film Awards, che verranno consegnati l'11 dicembre in quel di Berlino, dopo essere stati votati dai 4100 membri della European Film Academy.

Film Europeo 2021

Commedia Europea 2021

Ninjabada ( Yngvild Sve Flikke )

( ) The Morning After/ Belle fille ( Méliane Marcaggi )

The People Upstarirs/Sentimental (Cesc Gay)

Documentario Europeo 2021

Film d’Animazione Europeo 2021

Regista Europeo 2021

Julia Ducornau ( Titane )

( ) Radu Jude ( Bad Luck Banging or Loony Porn )

( ) Paolo Sorrentino ( È stata la mano di Dio )

( ) Jasmila Žbanić ( Quo Vadis, Aida? )

( ) Florian Zeller (The Father)

Attrice Europea 2021

Attore Europeo 2021

Sceneggiatore Europeo 2021

Radu Jude ( Bad Luck Banging or Loony Porn )

( ) Paolo Sorrentino ( È stata la mano di Dio )

( ) Joachim Trier ed Eskil Vogt ( La persona peggiore del mondo )

ed ( ) Jasmila Žbanić ( Quo Vadis, Aida? )

( ) Florian Zeller e Christopher Hampton per (The Father)