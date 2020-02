News Cinema

E intanto speriamo che anche n Italia arrivi in sala il suo ultimo, delirante Color Out of Space.

Dopo un periodo di evidente crisi creativa, il grande Nicolas Cage sembra aver finalmente trovato la sua dimensione di attore dentro il cinema horror indipendente, un genere che molto spesso calza a pennello con le sue qualità di istrione. Basta pensare a un piccolo grande gioiello di follia cinematografica quale è stato Mandy, uscito un paio d’anni fa.

Il nuovo progetto che vedrà Cage protagonista si intitola Wally’s Wonderland, in cui l’attore interpreterà un tranquillo vagabondo a cui viene chiesto di fare da custode a un parco divertimenti chiuso poiché ritenuto pericoloso. L’uomo non sa che in realtà il luogo è popolato da demoni che hanno infestato le varie attrazioni. Ma ovviamente lo scoprirà a sue spese…

Wally’s Wonderland è diretto da Kevin Lewis (The Drop) che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da G.O. Parsons. Le riprese si stanno svolgendo proprio in questi giorni ad Atlanta. Oltre a Cage nel lungometraggio recitano anche Emily Tosta, Beth Grant, Ric Reitz e Chris Warner.

Come molti ormai sapranno Nicolas Cage ha già girato anche l’horror metafisico Color Out of Space, tratto da H.P. Lovecraft e diretto da Richard Stanley. Si tratta davvero di uno dei film di genere più disturbanti e visionari visti da tanto, tanto tempo a questa parte, e speriamo che qualche società di distribuzione trovi il coraggio di portarlo in sala anche in Italia.

Eccovi intanto la prima immagine ufficiale di Wally’s Wonderland: