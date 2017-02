E se La La Land fosse stato diretto da David Lynch?

Potreste mai immaginare La La Land, plurinominato agli Oscar 2017, diretto da David Lynch, in questo periodo affaccendato con il ritorno di Twin Peaks? La banda di CineFix, già autori su YouTube di diversi interessanti video di analisi di svariati aspetti della tecnica cinematografica, non solo lo ha immaginato, ma ha montato uno spiritoso trailer. L'idea ci sembra discretamente geniale, perché il film di Damien Chazelle con Emma Stone e Ryan Gosling vive in effetti di un dualismo tra sogno e realtà, immerso per giunta in un omaggio scenico e fotografico alla Hollywood d'antan. Tutte cose molto care a David, che beninteso non avrebbe comunque mai scelto un percorso altrettanto nitido e lineare per esprimere gli stessi concetti.

Lo "scherzo" di Cinefix serve ancora una volta a capire quanto lo sguardo di un regista possa, tra ritmo e montaggio, modificare l'effetto dello stesso materiale. Chi confeziona trailer lo sa bene.