E se invece fosse Henry Cavill il nuovo James Bond? Superman adorerebbe…

Henry Cavill, che interpreta Sherlock Holmes in Enola Holmes, sogna di poter impersonare la spia britannica più famosa del cinema dopo No Time to Die.

Dopo aver interpretato uno dei supereroi più popolari e amati di sempre, e cioè Superman, ed essere stato Sherlock Holmes nel film Netflix Enola Holmes, che altro può desiderare Henry Cavill dalla vita professionale? La risposta è facile, anzi elementare, Watson, soprattutto se si pensa che il paese d'origine dell'attore è l'Inghilterra. Il ruolo che lo Geralt di Rivia di The Watcher sogna è quello di James Bond. Lo ha confessato lui stesso nel corso di una lunga intervista rilasciata a GQ in cui ha parlato diffusamente sia di Enola Holmes che del destino di Superman. Al giornalista che gli chiedeva se gli sarebbe piaciuto prendere il testimone da Daniel Craig, che abbandonerà la saga di 007 dopo No Time to Die, Henry ha risposto senza esitazione: "Se Barbara (Broccoli) e Mike (Michael G. Wilson) fossero interessati ad avermi, non mi lascerei scappare per niente al mondo l'opportunità. In questa fase, l'idea è campata per aria, vedremo che cosa accadrà. Comunque sì, adorerei interpretare James Bond, sarebbe veramente veramente elettrizzante".

Ora, in ben informati sanno che, quando aveva solo 22 anni, e prima che venisse scelto Craig, Henry Cavill aveva fatto il provino per interpretare James Bond in Casino Royale, ma era stato scartato, forse perché troppo acerbo. Ora che ha 37 anni sarebbe invece perfetto, anche se, fra lui e Tom Hardy, che di anni ne ha 43, è una bella lotta. Cavill ci era piaciuto moltissimo nel ruolo dell'agente della CIA Napoleon Solo in Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie, ma è pur vero che Hardy è un attore larger than life. Al momento sembra lui il candidato più probabile. E’ pur vero che il protagonista de L'uomo d'Acciaio ha classe da vendere e l'aria da perfetto gentleman. Bisogna vedere in che direzione andrà il nuovo James Bond: se cambierà pelle oppure tornerà un po’ alle origini.