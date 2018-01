E se in futuro James Bond fosse una donna?

Esistono personaggi che sono talmente iconici che, per non perdere la propria aura, hanno bisogno di rispettare la tradizione. Fra questi c’è senza dubbio James Bond, che fino a questo momento è stato un maschio bianco intelligente e dinamico e un grande seduttore di donne bellissime non a caso chiamate Bond girl.

Con l’entrata in scena della coppia Sam Mendes/Daniel Craig, certo qualcosa è cambiato - il personaggio è diventato più tormentato e le sue storie, benché infarcite di spettacolari sequenze d'azione, hanno assunto una connotazione più dark - ma non è successo nulla che abbia allarmato i fan della serie spingendoli a gridare allo scandalo. Ora però le cose potrebbero cambiare, e in maniera rivoluzionaria, ammesso che una dichiarazione rilasciata dalla produttrice Barbara Broccoli si trasformi in realtà.

A un giornalista del Daily Mail che la intervistava circa un possibile agente con licenza di uccidere di di sesso femminile o di colore, la donna avrebbe infatti risposto che, essendo i film di 007 uno specchio dei tempi, non si sente di escludere né l'una né l'altra eventualità. "Tutto è possibile" - avrebbe detto. "Al momento abbiamo Daniel Craig, di cui sono molto felice, ma chi lo sa cosa ci riserverà il futuro?".

Aiuto! E adesso che succederà? Prima di fare qualsiasi ipotesi su qualcosa che si verificherà magari nel mese del poi e nell'anno del mai, concentriamoci sul prossimo Bond movie, che avrà come protagonista Daniel Craig e che non sarà diretto da Denis Villeneuve (come l’attore aveva auspicato), e che arriverà in sala l’8 novembre 2019.